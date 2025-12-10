Haberler

Melikgazi'de Hisarcık Mahallesi'ndeki sıcak asfalt ve yol yapım çalışmaları tamamlandı

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını tamamladı. Başkan Mustafa Palancıoğlu, yeni yollarla vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sunduklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi ekipleri, Hisarcık Mahallesi'nde sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ulaşım ağını akıcı, konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışan ekipler, ihtiyaç olan noktalarda yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak ilçenin her bölgesinde çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kentte kar yağışı etkili olmadan asfalt serimini tamamlamaya çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle altyapısı biten yerlerde ise yol açma ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeni yaptığımız yollarımız ile vatandaşlarımıza kolay ve güvenli ulaşım imkanı sunuyoruz. Yeni çalışmalarımız kapsamında, Hisarcık Mahallemizde asfalt yol çalışması yaptık. Hilal Caddesi, Ahmet Köprü, Tekin 1 ve Yıldız 1 Sokak arasındaki bağlantı yolunda çalışma yaptık. Toplamda 1,5 kilometre uzunluğunda olan yollarımızda 2 bin 250 ton asfalt kullandık. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
