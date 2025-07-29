Melike Şahin, BKM Konserinde Müzikseverlerle Buluştu

Şarkıcı Melike Şahin, BKM'nin 30. yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste müzikseverlerle buluştu.

Şahin, konser öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan yangınların hepimizin içini yaktığı, can kayıplarının ve doğaya verilen zararın yüreğimizi dağladığı bu dönemde, basınla herhangi bir röportaj gerçekleştiremeyeceğimi affınıza sığınarak belirtmek isterim. Hayatını kaybeden bütün emekçilere, doğa gönüllülerine rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ormanlarımıza ve canlarımıza daha değer verdiğimiz günleri görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Solo kariyerinin başından itibaren kendine özgü tarzı, yorumu ve şarkılarıyla büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Şahin, sevilen şarkıları "Diva Yorgun", "Durma Yürüsene" ve "Beni Ancak"ın yanı sıra "Akkor" albümünden parçalar seslendirdi.

BKM'nin konser programı kapsamında bugün Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer'in "Kaynat Bakalım" şovu, 30 Temmuz'da ise "Ata Demirer Gazinosu 2", Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.