Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda Kayıtlar Başladı

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle kurulan Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için alanında uzman eğitmenlerle çeşitli dersler sunuyor. Kayıtlar 25 Eylül'de sona erecek, katılım ücretsiz.

Kayseri Valiliği ile Melikgazi Belediyesi işbirliğinde kurulan ve ikinci eğitim yılına hazırlanan "Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu"nda öğrenci olmak isteyen gençler için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Mektep Melikgazi'de mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema, müzik ve İngilizce branşlarında alanında uzman eğitmenlerle ders veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her zaman gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Gençlerin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mektep Melikgazi, gençlerimizin daha donanımlı yetişmesine destek olmak ve ilgi alanlarında daha da iyi olmalarını sağlamak için var. Geçtiğimiz yıl birçok öğrencimiz okulumuza katılarak, kendini geliştirdi. Yani en iyi yatırımı kendisine yapmış oldu. Yeni dönem için kayıtlar başladı. Eğitimlerimizi Gülük Mahallesi'nde tarihi Filinta Konağı'nda veriyoruz. Başvuru ise 25 Eylül'de sona erecek. Katılım ücretsizdir."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
