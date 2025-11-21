Meksiko'da 'Z Kuşağı' Gösterisi: Hesap Verebilirlik ve Adalet Talebi

Meksika'nın başkenti Meksiko'da kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran yaklaşık 100 gösterici, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetiminden hesap verebilirlik ve adalet talep etmek üzere sokağa çıktı.

Ulusal basındaki habere göre gösteri, 16 Kasım 2025'te Meksika'da toplanan binlerce kişinin hükümetin güvenlik politikasını protesto etmesinin ardından gerçekleştirildi.

Meksika Devrimi'nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreniyle aynı saatlerde yapılan gösteride protestocular, kentin en bilinen simgelerinden Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak törenin gerçekleştirildiği Zocalo Meydanı'na doğru yürüdü.

Zincir ve cop taşıyan maskeli kişileri gözaltına alan güvenlik güçleri, geçit töreni sürerken protestocuların ana meydana girişini engelledi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 16 Kasım'daki protesto sırasında olaylar çıkmış, 100'ü polis olmak üzere 120 kişi yaralanmış ve 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Z Kuşağı" protestolarının arkasında muhalefetin olduğunu savunmuş ve hareketi siyasi amaç taşıyan oluşum olarak nitelemişti.