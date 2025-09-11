Meksiko'da Yakıt Tankeri Patladı: 57 Yaralı

MEKSİKO, 11 Eylül (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19'u ağır olmak üzere 57 kişi yaralandı.

Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada Molina, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın çarşamba günü Zaragoza yolunda Concordia köprüsü altında meydana geldiğini söyledi.

Molina, yerel basına yaptığı açıklamada saat 14.20 civarında 49.500 litre kapasiteli tankerin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralananların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kazada 18 aracın da hasar gördüğünü söyleyen Molina, yaralılardan 19'unun durumunun ağır olduğunu belirtti.

Polisin kaza alanını güvenlik çemberine aldığını kaydeden yetkililer, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak ve olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgenin bariyerlerle çevrildiğini ifade etti.