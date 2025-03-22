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Meksiko'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

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Meksika'nın başkenti Meksiko'da gerçekleştirilen yürüyüşte, protestocular İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıktı. Filistin bayraklarıyla katılan eylemciler, hükümetten diplomatik ilişkilerin kesilmesini talep etti.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yürüyüş gerçekleştiren onlarca kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Meksiko'nun işlek caddesinde ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasına tepki gösterdi.

Filistin destekçileri, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini talep etti.

Gösteriye katılan eylemciler, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için mumlar yaktı ve çiçekler bıraktı.

AA muhabirine konuşan Meksikalı aktivist Benjamin Ortiz, İsrail'in bombardımanı sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere dikkati çekti.

Gösteriye katılan yazar Rui isimli Filistin destekçisi de Gazze'de yaşananların korkunç ve çok üzücü olduğunu vurgulayarak, "Meksika'nın İsrail ile yakın ekonomik ilişkileri var, burada İsrail için savaşan kişiler de var. Meksika'nın İsrail'in yaptıklarına sessiz kalmaması gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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