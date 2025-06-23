Meksika, Uruguay ve Guatemala'dan İran'a Barış ve Diyalog Çağrısı

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Meksika, Uruguay ve Guatemala, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısını endişeyle karşıladı ve barış ile diyalog çağrısında bulundu. Bu ülkeler, askeri eylemler yerine diplomatik yolların önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Meksika, Uruguay ve Guatemala, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı nedeniyle duydukları endişeyi ifade ederek, barış ve diyalog çağrısında bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Orta Doğu'da çatışmaya dahil olan taraflara askeri eylemler yerine diplomatik yollara öncelik verilmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki devletler arasında barış içinde bir arada yaşamanın yeniden tesis edilmesinin en büyük öncelik olduğu ve diyalog kanallarının etkin kullanılması gerektiği ifade edildi.

Uruguay hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada ise İran'daki nükleer tesislere yönelik son hava saldırılarının Orta Doğu'da şiddetin tehlikeli şekilde tırmanmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uruguay, nükleer silahların yayılması da dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü eylemi reddediyor. Uluslararası düzeyde güç kullanımının uluslararası hukuk tarafından sıkı şekilde düzenlendiğini ve yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun olarak yapılabileceğini hatırlatıyor." denildi.

Nükleer tesislere yönelik saldırının yol açacağı tehlikeye işaret edilen açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Uruguay'ın çatışmanın taraflarına itidalli davranmaya, düşmanlıkların derhal durdurulması ve uluslararası insani hukuk uyarınca sivil halkın korunmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Guatemala Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, taraflara barış, diyalog, müzakere ve diplomasi çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Guatemala'nın Orta Doğu'daki son gelişmeleri dikkatle izlediği, barış, istikrar ve uluslararası güvenliğe giden yolun barışçıl çözümlerden geçtiği belirtildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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