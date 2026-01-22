Haberler

Meksika: Kartel üyelerinin ABD'ye iade edilmesi egemen bir karar

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 37 kartel üyesinin ABD'ye iade edilmesinin ulusal güvenlik amaçlı bir egemen karar olduğunu savundu. İadelerin ABD'nin taleplerine bağlı olmadığı vurgulandı.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, aralarında üst düzey suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 37 kartel üyesinin ABD'ye iade edilmesinin Washington'un talepleri doğrultusunda değil, ülkesinin ulusal güvenliği doğrultusunda alınmış "egemen bir karar" olduğunu savundu.

Sheinbaum, dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin söz konusu iadeleri memnuniyetle karşıladığını hatırlatarak, kararın Meksika'nın kamu güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Söz konusu suç örgütü mensuplarının gönderilmesinin dış baskılarla şekillenmediğini savunan Sheinbaum, "Her şeyin üzerinde Meksika vardır. ABD ne isterse istesin, bu bizim egemen kararımızdır. Karar; güvenlik politikası, ulusal güvenlik ve egemenliğin korunması temelinde analiz edilerek alınmıştır." dedi.

Sheinbaum, iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında bugüne kadar ABD makamlarınca aranan toplam 92 suçlunun iade edildiğini ancak ABD ile diyalog ve işbirliğinin zaman zaman Trump'ın tehditleri ve baskı girişimleri nedeniyle zedelendiğini dile getirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, iade kararını Meksika'daki kamu güvenliği üzerindeki etkileri değerlendirerek aldığını aktaran Sheinbaum, ABD Adalet Bakanlığının da sürece ilişkin talepte bulunduğunu kabul etti.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ise bir açıklama yayımlayarak, 37 kartel üyesinin gönderilmesi nedeniyle iki ülke arasındaki işbirliğini övdü.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de yaptığı açıklamada, "Bu, Trump yönetiminin kartelleri yok etme misyonunda bir başka dönüm noktasıdır. Sinaloa Karteli, CJNG ve diğer örgütlere mensup bu 37 kişi, Amerikan halkına karşı işledikleri suçların hesabını ABD topraklarında verecek." ifadelerini kullandı.

