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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde cezaevi ayaklanmasında 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

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Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Mazatlan kentinde bulunan hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Ulusal Muhafızların müdahale ettiği 1800 mahkumun bulunduğu cezaevinde durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

MEXICO Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mazatlan kentindeki hapishanede görüş saatlerinde ayaklanma çıktığı ifade edildi.

Olayda 9 mahkum ve 1 mahkum yakınının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralı 16 mahkumun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Yerel basındaki haberlerde, ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silahlar kullandığı öne sürüldü.

Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Meksika Federal Güvenlik Kabinesi, Ulusal Muhafızların olaya müdahale ettiğini ve 1800 mahkumun bulunduğu hapishanede durumun "kontrol altına alındığını" kaydetti.

Genel olarak kapasitesinin üzerinde mahkum barındıran ve uyuşturucu çetelerinin etkili olduğu Meksika'daki cezaevlerinde şiddet olaylarına sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA
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