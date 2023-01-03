Meksika'nın Ciudad Juarez kentindeki göçmenlerin bekleyişi sürüyor
Güncel Haberler
Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde sınırı geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınma talebinde bulunmak isteyen göçmenlerin Anapra bölgesinde bekleyişi devam etti.
Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde sınırı geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınma talebinde bulunmak isteyen göçmenlerin Anapra bölgesinde bekleyişi devam etti. Göçmenler, kar yağışının etkili olmasıyla zor günler geçiriyor.
Kaynak: AA / Luis Christian Torres Chavez - Güncel