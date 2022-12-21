Meksika'nın Ciudad Juarez kentindeki göçmenlerin bekleyişi sürüyor
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Siyasi sığınma talebinde bulunmak için Meksika'nın Ciudad Juarez kentindeki Rio Grande nehri kıyısında gelen çoğu Orta Amerikalı yüzlerce göçmen ABD sınırını geçmeyi bekliyor.
Siyasi sığınma talebinde bulunmak için Meksika'nın Ciudad Juarez kentindeki Rio Grande nehri kıyısında gelen çoğu Orta Amerikalı yüzlerce göçmen ABD sınırını geçmeyi bekliyor. Nehrin Meksika tarafında toplanan düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere alana ABD'li sınır muhafaza birlikleri konuşlandırıldı.
Kaynak: AA / Christian Torres - Güncel