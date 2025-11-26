Meksika, 'Latin Amerika'nın En Güçlü Süper Bilgisayarı' Projesini Duyurdu

MEXICO Meksika, "Latin Amerika'nın en güçlü süper bilgisayarı" olarak nitelediği projesini duyurdu.

Meksika Telekomünikasyon ve Dijital Dönüşüm Ajansı'ndan, "süper bilgisayar" projesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, adını Aztek tanrıçası Coatlicue'den alan sistemin, bölgenin şu anki lideri olan Brezilya'daki sistemden "yedi kat daha güçlü olacağı" ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, proje için henüz bir lokasyona karar verilmediğini belirterek, yapım aşamasının gelecek yıl başlayacağını kaydetti.

Sheinbaum, "(Bu proje) Meksika'nın yapay zeka kullanımına ve şu anda kapasitesinin yetmediği veri işleme süreçlerine tam anlamıyla dahil olmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.