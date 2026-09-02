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Sheinbaum: Meksika'nın egemenlik ve bağımsızlığını kararlılıkla savunacağız

Sheinbaum: Meksika'nın egemenlik ve bağımsızlığını kararlılıkla savunacağız
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MEKSİKO, 2 Eylül (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin egemenlik, onur ve bağımsızlığını savunmaya kararlı olduklarını söyledi.

MEKSİKO, 2 Eylül (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin egemenlik, onur ve bağımsızlığını savunmaya kararlı olduklarını söyledi.

Sheinbaum salı günü Ulusal Saray'da yaptığı ikinci Ulusa Sesleniş konuşmasında, "Meksika olarak tüm ülkelerle işbirliği, diyalog ve karşılıklı anlayış geliştirmek istiyoruz. Ancak işbirliği, boyun eğmek, dostluk ise ilkelerimizden vazgeçmek anlamına gelmez. Devlet Başkanı olarak görev yapma onuruna sahip olduğum sürece egemenliğimizi, onurumuzu ve bağımsızlığımızı kararlılıkla savunacağım" dedi.

Sheinbaum, Meksika-ABD ilişkilerinde, özellikle ABD'nin göçmenlere yönelik kötü muamelelerinden kaynaklanan "zorluklar" yaşandığını belirtti.

ABD'de göçmenlerin tutulduğu merkezlerde 17 Meksika vatandaşının hayatını kaybettiğini ve göçmenlere yönelik operasyonlarda çok sayıda Meksikalının gözaltına alındığını kaydeden Sheinbaum, Meksika hükümetinin söz konusu olaylarla ilgili şikayetlerde bulunduğunu ve göçmenlerin haklarına saygı gösterilmesini talep ettiğini söyledi.

Washington yönetiminin toplu sınır dışı uygulamaları karşısında "Mexico te abraza" (Meksika Seni Kucaklıyor) programını başlattıklarını kaydeden Sheinbaum, program kapsamında, sınır dışı edilmiş ve ülkelerine geri gönderilmiş 281.000'i aşkın Meksika vatandaşına sıcak yemek, yaşadıkları bölgelere ulaşım, tıbbi ve psikolojik destek ve kimlik belgesi sağladıklarını ifade etti.

ABD ile ticaret ilişkilerine de değinen Sheinbaum, "Ticaret konularında, ABD hükümetiyle sürekli bir diyalog içindeyiz ve bir uzlaşıya varmayı umuyoruz" dedi.

Sheinbaum, güvenlik konusunda ise ABD ile egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, ortak ve farklılaştırılmış sorumluluk, karşılıklı saygı ve güven ile boyun eğmeksizin işbirliği ilkeleri temelinde uzlaştıklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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