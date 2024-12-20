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Meksika'daki hapishane isyanında 2 mahkum hayatını kaybetti

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Meksika'nın Tabasco eyaletindeki bir hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi sonucu çıkan isyanda 2 mahkum hayatını kaybetti. Olayların ardından çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki bir hapishanede çıkan isyanda 2 mahkum hayatını kaybetti. Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Creset kentindeki hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı. Çıkan olaylarda 2 mahkum yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.

2 MAHKUMUN NAKLEDİLMESİ NEDENİYLE OLAYLAR ÇIKTI

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, basına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti. Mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi. Operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.

Meksika'daki hapishane isyanında 2 mahkum hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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