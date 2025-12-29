Haberler

Albüm: Meksika'nın Güneyinde Yolcu Treni Raydan Çıktı: En Az 13 Ölü, 98 Yaralı

Meksika'nın güneyindeki Nizanda yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. Tren, Matias Romero belediyesine doğru giderken bir vadiye yuvarlandı.

OAXACA, 29 Aralık (Xinhua) -- Meksika'nın güneyindeki Nizanda yakınlarında bir köprüde 241 yolcu ve 9 mürettebat taşıyan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi ise yaralandı.

Oaxaca Valisi Salomon Jara kazaya ilişkin yaptığı açıklamada trenin pazar günü Matias Romero belediyesine doğru seyir halindeyken bir vadiye yuvarlandığını söyledi.

Yetkililer, tren vagonunda mahsur kalanları kurtarmak için halatlar ve özel ekipman kullanarak bir kurtarma operasyonu başlattı.

