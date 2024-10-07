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Meksika'da belediye başkanı göreve başladıktan bir hafta sonra kafası kesilerek öldürüldü

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Meksika'nın Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'nun yeni Belediye Başkanı Alejandro Arcos, görevine başladıktan bir hafta sonra saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlere göre genç başkan kafası kesilerek öldürüldü.

Meksika Eyalet Savcılığı, yaklaşık bir hafta önce yemin ederek görevine başlayan Arcos'a ilişkin açıklama yaptı.
Arcos'un saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin detaylar paylaşılmadı. Kurumsal Devrim Partisi (PRI) lideri Alejandro Moreno ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Arcos cinayetine ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

Meksika'da bir belediye başkanı, göreve başladıktan altı gün sonra öldürüldü

3 GÜN ÖNCE DE BELEDİYE MECLİS SEKRETERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Üç gün önce de aynı belediye meclisinden sekreter Francisco Tapia'nın öldürüldüğünü hatırlatan Moreno, "Onlar toplum için ilerleme çabasında genç ve dürüst kamu görevlileriydi." ifadesini kullandı.

Meksika'da belediye başkanı göreve başladıktan bir hafta sonra kafası kesilerek öldürüldü
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel

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