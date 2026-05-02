Meksika'da Turistleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 11 Ölü

MEKSİKO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın batısındaki Nayarit eyaletinde turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Yetkililer, otobüsün cuma günü Nayarit'e bağlı Amatlan de Canas yakınlarında yoldan çıkarak devrildiğini bildirdi.

Kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada en az 31 kişinin yaralandığı belirtilmişti, ancak Nayarit Eyalet Savcılığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada 6'sı olay yerinde, 5'i de hastanede olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kazazedelere yardım için acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatan Nayarit yetkilileri, otobüsün hareket ettiği Jalisco eyaletindeki yetkililerle koordinasyon halinde olduklarını açıkladı.

Nayarit Valisi Miguel Angel Navarro, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralıların tedavisi için eyalet kaynaklarının seferber edilmesi talimatını verdi.

Kaynak: Xinhua
