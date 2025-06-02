Meksika'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 12 Ölü

Meksika'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 12 Ölü
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Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEKSİKO, 2 Haziran (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesiminde yer alan Guanajuato eyaletinin San Jose Iturbide kentindeki bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Eyalet Başsavcılığı'nın pazar günü yaptığı açıklamada yangının nedenini belirlemek için "derhal" soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aralarında ceza müfettişleri ve çeşitli alanlarda uzmanların da bulunduğu görevliler, kimlik tespiti ve kanıt toplama çalışmaları yürütmek üzere olay yerine gönderildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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