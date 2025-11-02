Haberler

Meksika'da Market Yangını ve Patlama: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Sonora eyaletindeki bir markette çıkan yangın ve ardındaki patlama sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayın dikkate alındığı belirtilen yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bulgu yok.

MEXICO Meksika'nın Sonora eyaletinde markette çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Sonora Valisi Alfonso Durazo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eyaletin Hermosillo kentindeki markette yangın çıktığını ve ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Durazo, markette çıkan yangının kontrol altına alındığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Sonora Başsavcısı Gustavo Salas Chavez, yaptığı açıklamada, 23 kişinin toksik gaz solumaları nedeniyle öldüğünü ve yangının kasıtlı çıkarıldığına ilişkin bulgular olmadığını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Dünyanın dört bir yanında yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.