Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişi öldü

Güncelleme:
Meksika'nın başkenti Meksiko'nun 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı yakınlarında acil iniş yapmaya çalışan bir küçük uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu.

MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı'na 5 kilometre uzaklıkta acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düştüğünü belirtti.

Hernandez, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıt altına alındığını, ancak şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.

