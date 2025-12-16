Haberler

Meksika'da Küçük Uçak Düştü: En Az 6 Ölü

Güncelleme:
Meksiko eyaletine bağlı San Mateo Atenco Belediyesi'nde bir uçağın düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti. Uçakta toplam 10 kişi bulunuyordu ve yerel sivil koruma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

MEKSİKO, 16 Aralık (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Meksiko eyaletine bağlı San Mateo Atenco Belediyesi'nde küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin sivil koruma ajansı koordinatörü Adrian Hernandez Romero pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, pilot ve yardımcı pilot dahil olmak üzere uçakta 10 kişinin bulunduğunu, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ise henüz tespit edilemediğini söyledi.

Eyalet Sivil Koruma Ajansı acil durum ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, halkı olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaza, Toluca Vadisi'nin önemli bir havacılık merkezi olan Toluca Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 5,7 kilometre uzaklıktaki bir sanayi bölgesinde meydana geldi.

Meksika Altyapı, İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı, kazanın yerel saatle 12.31 sıralarında gerçekleştiğini açıkladı.

San Mateo Atenco Belediye Başkanı Ana Muniz Neyra da olay yerine giderek bölge sakinlerine kaza mahallinden uzak durmaları çağrısını yineledi. Neyra, uçağın Jet Pro şirketine ait olduğunu ve kaza sırasında karada hiç kimsenin yaralanmadığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
