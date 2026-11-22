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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu karteli elebaşı Meza-Flores'in yakalanması sırasında çıkan çatışmalarda, 7 kartel üyesi öldürüldü.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "En çok aranan 10 kişi" listesinde yer alan ve "El Chapo Isidro" lakabıyla tanınan Meza-Flores'in, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanması esnasında çatışma çıktı.

Kartel üyeleri, araçları ateşe vererek yolları kapattı, bazı iş yerlerini yaktı ve kent genelinde silahlı çatışmalar yaşandı.

Güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında kartel üyelerinin silah ve patlayıcılarla karşılık vermesi üzerine çatışmalar şiddetlendi.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmalarda kartel üyesi olduğu değerlendirilen 7 silahlı kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Çatışmalarda 4 askerin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Meza-Flores'in yakalandıktan sonra başkent Mexico City'ye götürüldüğü, operasyon kapsamında toplam 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Meza-Flores, FBI'ın "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunuyordu ve kendisi hakkında bilgi verenler için 5 milyon dolar ödül verileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA