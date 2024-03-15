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Meksika'da gizli bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu

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Meksika'da bir ihbar üzerine kırsal arazide yapılan kazı çalışmasında gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Kemlikler kimlik tespiti için Adli Tıp Merkezi'ne götürülürken, arazideki kazıların devam edeceği ifade edildi.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde yapılan kazılar sonucu gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler bulundu. Kemiklerin kimlik tespit çalışmaları için Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

İHBAR ÜZERİNE KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tacambaro kasabasındaki kırsal arazide, ihbar üzerine kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler ortaya çıkarıldı.

KEMİKLER ADLİ TIP MERKEZİ'NDE

Kimlik tespit çalışmalarının başlatılabilmesi için kemikler Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü. Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, arazideki kazılara devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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