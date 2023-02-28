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Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

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Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletindeki Lerna-Xonacatlan otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi.

Yetkililer, 2 otobüs ile 8 aracın karıştığı kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

TEM Otoyolu Meksiko Sonora Güncel Haberler

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