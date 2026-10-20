Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifi muhalefetin tepkisine rağmen TBMM'ye sunuldu

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(TBMM) - Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Muhalefetin tepki gösterdiği Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili kanun teklifi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla TBMM'ye sunuldu. Henüz Dışişleri Komisyonu'na havale edilmeyen teklifin komisyonda ne zaman görüşüleceği netlik kazanmadı. Komisyonun bu haftaki rutin gündeminde toplantı bulunmuyor.

Mekke Anlaşması muhalefet tarafından "henüz TBMM'de onaylanmadan sahada uygulanmasının anayasaya aykırı olduğunu, Türkiye'nin Yemen savaşına sokulmak istendiğini" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anlaşmanın reddedilmesi çağrısı yapan muhalefet, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi verilmesini talep ediyor. Geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın olası güvenlik risklerinin incelenmesi ve Meclis'in anayasal denetim rolünün işletilmesi amacıyla verdiği genel görüşme önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mekke Anlaşması'na ilişkin, "Türkiye, neden sınırları, tehdidi ve nihai maliyeti belirsiz, yeni bir askeri yükümlülüğün içine sokulmaktadır? Bugünün müşriklerinin menfaati için, Peygamber Ocağı'nın neferi Mehmetçiğin ayağına taş değdirmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sesime kulak verin, burayı iyi dinleyin: Mehmetçik, vakfın şirketine satmaya kalktığınız Aramco'nun koruması değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan AK Partili yetkililer, anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerekirse TBMM Genel Kurulu'nda bilgi verebileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA