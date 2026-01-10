Haberler

Mehmetçik, zorlu kış koşullarında hudut güvenliği için görevde
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in kış koşullarında hudut hattının güvenliğini sağlamak için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı.

MEHMETÇİK, zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının emniyetine yönelik keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor" denildi. Mehmetçiğin, kış şartlarına uyumlu kamuflajları ile karla kaplı dağlık arazide devriye görevi icra ederken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

