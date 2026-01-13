Haberler

MEHMETÇİK, Hudut Hattında Emniyeti Sağlamaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının emniyeti için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine sürdürdüğünü açıkladı.

MEHMETÇİK, zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının emniyetine yönelik yürüttüğü faaliyetlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından 'Hudutta kararlılık, vatanda huzur demek' notuyla yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu Komutanlığı birliklerince, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor" denildi.

Paylaşımda, Mehmetçik'in, kış şartlarına uyumlu kamuflajlar ile karla kaplı dağlık arazide keşif, gözetleme faaliyeti icra ederken çekilen fotoğrafları yer aldı.

