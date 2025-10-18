Mehmet Sait Yaz, Çermik'te Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Çermik ilçesinde parti teşkilatı ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan'ı ziyaret eden Yaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile de çalışmalar hakkında görüşmeler yaptı.
Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
İlçedeki temasları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan'ı ziyaret eden Yaz, burada teşkilat mensuplarıyla buluştu.
Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile de bir araya gelen Yaz, partililerle yürütülen çalışmaları değerlendirdi, talepleri dinledi.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel