Mehmet Sait Yaz, Çermik'te Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçedeki temasları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan'ı ziyaret eden Yaz, burada teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile de bir araya gelen Yaz, partililerle yürütülen çalışmaları değerlendirdi, talepleri dinledi.