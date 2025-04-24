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Mehmet Sabri Güner İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

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Doğru Yol Partisi'nin 19 ve 20. dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için TBMM'de cenaze töreni yapıldı. Törene ailesi ve siyasetçiler katıldı. Güner, 75 yaşında hayatını kaybetti.

(TBMM) - Hayatını kaybeden 19 ve 20. dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 22 Nisan'da hayatını kaybeden Doğru Yol Partisi'nin 19 ve 20. dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için TBMM'de düzenlenen törene, Güner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve milletvekilleri katıldı.

75 yaşında vefat eden Güner'in cenazesi, İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Kağızman'da 1949'da doğan Mehmet Sabri Güner, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Kamu yöneticiliğinin ardından 19 ve 20. dönem Kars milletvekilliği yapan Güner, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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