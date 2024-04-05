Mehmet Dönmez İskenderun Belediye Başkanı olarak göreve başladı
Ak Parti'den İskenderun Belediye Başkanı seçilen Mehmet Dönmez, görevine başladı.
Dönmez, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Törenin ardından İskenderun Belediyesine geçen Dönmez, burada vatandaşlara hitap etti.
Dönmez, ilçenin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışacağını belirtti.
Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Özer, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.