Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Beşir Güven atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararname ile Mehmet Beşir Güven Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Güven, adliyede çiçeklerle karşılanarak görevine başladı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na atanan Mehmet Beşir Güven görevine başladı. Başsavcı Güven adliye girişinde çiçeklerle karşılandı.

Fatih Dönmez'in Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayınladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'na atanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen isim belli oldu. Yayımlanan kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Görevine başlayan Güven için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Adliye girişinde çiçeklerle karşılanan Başsavcı Dönmez, Başsavcıvekilleri, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ve adliye personeliyle selamlaştıktan sonra odasına çıkarak çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
