Mehmet Ali Ağca İznik'ten Ayrıldı

MEHMET ALİ AĞCA İLÇEDEN AYRILDI

Papa 14. Leo ile görüşmek için İznik'e gelen Mehmet Ali Ağca ilçeden ayrıldı. Ağca'nın arkadaşlarına ilçeden ayrılmasının uygun olacağı yönünde bir ricada bulunulduğunu söylediği belirtildi. Bunun üzerine Ağca'nın İznik'ten ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Semih TÜRKER/İZNİK,(Bursa),