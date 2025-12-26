Milli şair Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı
Tekirdağ'da milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak, Ersoy'un hayatı hakkında bilgilendirme yapıldı ve öğrencilerin tiyatro gösterisi sahnelendi.
Tekirdağ'da milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla, anma programı düzenlendi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatro gösterisinin ardından protokol üyeleri Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.
Programa, Vali Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.