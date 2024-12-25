Mehmet Akif Ersoy'un 88. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Programı Düzenlendi

Sinop'ta, Mehmet Akif Ersoy'un 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sinop Üniversitesinde gerçekleştirilen programda Mehmet Akif Ersoy'un unutulmaz şiirleri okunarak, Çanakkale türküleri seslendirildi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysun Eroğlu da programda, "Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Milli Mücadeleye Katkıları" başlıklı sunum yaptı.