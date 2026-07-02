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Rusya Güvenlik Konseyi: Finlandiya, Rusya'nın nükleer hedef listesine girdi

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya'nın nükleer silah yasağını kaldırmasının ardından ülkenin Rusya'nın nükleer hedef listesine girdiğini açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya'nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırmasının ardından ülkenin Rusya'nın nükleer hedef listesine girdiğini söyledi.

Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Finlandiya'nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırma kararı almasını değerlendiren Medvedev, "Karar, Finlandiya açısından yalnızca bir şeyi değiştirdi. Ülke, artık Rusya'nın nükleer hedef listesinde. Sevin Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız." ifadelerini kullandı.

Finlandiya parlamentosu, 17 Haziran'da aldığı kararla, nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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