"Meddahın Dilinden" programı, okulların köklü geçmişi ve mezunların başarı hikayelerini ekrana taşıyacak

Okulların tarihini, eğitim mirasını ve rol model mezunlarının başarı hikayelerini ekranlara taşıyacak "Meddahın Dilinden" programı, TRT EBA ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, okulların köklü geçmişini, eğitim alanındaki başarılarını ve rol model mezunlarını ekranlara taşımayı amaçlayan programın ilk sezonu 26 bölümden oluşuyor.

Çekimleri Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Ordu, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Rize'deki liselerde yapılan programın sunuculuğunu sanatçı Ahmet Yenilmez üstleniyor.

Programın her bölümünde önce çekim yapılan ilin eğitim ve kültürel geçmişi tanıtılıyor, ardından okulda gerçekleştirilen söyleşiyle rol model mezunların deneyimleri öğrencilerle buluşturuluyor.

Meddahın Dilinden" programı, o şehirle özdeşleşmiş bir kahramanın anlatıldığı meddah gösterisiyle sona eriyor.

Program kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra teknik direktör ve eski milli futbolcu Fatih Tekke, dil bilimci Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile akademi, sağlık, eğitim ve sanat dünyasından isimler de kendi mezun oldukları okullarda gerçekleştirilen çekimlerde yer aldı.

Bakan Tekin mezun olduğu lisede deneyimlerini paylaştı

Bu kapsamda programın Rize çekimleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Programın bu bölümünde, mezun olduğu liseye konuk olan Bakan Tekin, deneyimleri, hatıraları ve tavsiyelerini öğrencilerle paylaşıyor.

Bakan Tekin'in konuk olduğu ilk bölüm, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA