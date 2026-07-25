Haberler

"Meddahın Dilinden" programı, okulların köklü geçmişi ve mezunların başarı hikayelerini ekrana taşıyacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Türkiye'nin farklı illerindeki okullarda çekimleri yapılan ve mezunların deneyimlerini, ilham verici yaşam öykülerini öğrencilerle buluşturacak program, TRT EBA'da yayımlanacak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuk olduğu ilk bölüm, 3 Ağustos saat 17.30'da izleyiciyle buluşacak

Okulların tarihini, eğitim mirasını ve rol model mezunlarının başarı hikayelerini ekranlara taşıyacak "Meddahın Dilinden" programı, TRT EBA ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, okulların köklü geçmişini, eğitim alanındaki başarılarını ve rol model mezunlarını ekranlara taşımayı amaçlayan programın ilk sezonu 26 bölümden oluşuyor.

Çekimleri Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Ordu, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Rize'deki liselerde yapılan programın sunuculuğunu sanatçı Ahmet Yenilmez üstleniyor.

Programın her bölümünde önce çekim yapılan ilin eğitim ve kültürel geçmişi tanıtılıyor, ardından okulda gerçekleştirilen söyleşiyle rol model mezunların deneyimleri öğrencilerle buluşturuluyor.

Meddahın Dilinden" programı, o şehirle özdeşleşmiş bir kahramanın anlatıldığı meddah gösterisiyle sona eriyor.

Program kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra teknik direktör ve eski milli futbolcu Fatih Tekke, dil bilimci Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile akademi, sağlık, eğitim ve sanat dünyasından isimler de kendi mezun oldukları okullarda gerçekleştirilen çekimlerde yer aldı.

Bakan Tekin mezun olduğu lisede deneyimlerini paylaştı

Bu kapsamda programın Rize çekimleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Programın bu bölümünde, mezun olduğu liseye konuk olan Bakan Tekin, deneyimleri, hatıraları ve tavsiyelerini öğrencilerle paylaşıyor.

Bakan Tekin'in konuk olduğu ilk bölüm, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Özgür Özel 'A Takımı'nı belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı

Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu