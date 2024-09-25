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Mecitözü'nde Salep Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

Mecitözü'nde Salep Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde çiftçilere yönelik salep yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirildi. Eğitmenler, katılımcılara toprak hazırlama, dikim, bakım, zararlılarla mücadele ve pazarlama konularında bilgi verdi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde çiftçilere yönelik "Salep Yetiştiriciliği Eğitimi" düzenlendi.

Mecitözü Kaymakamlığınca Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Samsun'da üretim yapan Hasbi Kayacı ve Murat Kayacı, katılımcılara toprak hazırlama, yumru dikimi, bakım ve gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yetiştirme teknikleri, yasal mevzuat, hasat ve depolama ile pazarlama konularında bilgi verdi.

Konuşmacılar, sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programda katılımcılara salep ikram edildi.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel

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