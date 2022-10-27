Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi Güncel Haberler Metro İstanbul, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a kadar, haftanın 7 günü 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu. Metro İstanbul, M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a kadar, haftanın 7 günü 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a dek haftanın 7 günü 06.00 ila 22.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. Bu süre zarfında gece metrosu hizmeti verilemeyeceği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Mecidiyeköy Mahmutbey İstanbul Güncel Haberler

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