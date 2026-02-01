Haberler

Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Şişli Mecidiyeköy'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde seyreden 34 GRD 663 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında sürücü aracını sağ çekerek otomobilden indi. Sürücü araçtan indikten kısa süre sonra alevler otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Yanan otomobilin olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
