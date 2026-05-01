1 Mayıs'ta Mecidiyeköy'de Gösteriye Polis Müdahalesi

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de izin gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayaışma Günü nedeniyle Çevik kuvvet ekipleri Mecidiyeköy ve Şişli istikametinde caddeyi trafiğe kapattı.Çevik Kuvvet ekiplerinin bir kısmı Mecidiyeköy'deki alışveirş merkez önünde bekletişini sürdürürken, bir bölümü ise Mecidiyeköy girişinde konuşlandırıldı. Ekipler izinsiz gösteri yapmak isteyenlere müdahale etti; gözaltına alınanlar var.Diğer yandan Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı kalacak.

