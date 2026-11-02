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Mecidiyeköy'de emniyet şeridinde ilerleyen otomobil motosikleti devirdi, kamerada

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Mecidiyeköy'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen otomobil, önce bir araca ardından motosiklete çarparak motosikletin devrilmesine neden oldu. Sürüklenen sürücü arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu; otomobil durmayıp yoluna devam etti, kaza kamerada kaydedildi.

Mecidiyeköy'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen otomobilin motosiklete çarparak devrilmesine neden olduğu kaza araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülere göre, kara yolunda emniyet şeridinde hızla ilerleyen otomobil önce bir araca, ardından motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek bir süre sürüklenen sürücü, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazaya neden olan otomobil durmayarak yoluna devam etti.

Yolda duran bazı sürücüler, dörtlülerini yakarak motosikletlinin yardımına koştu.

Kaza, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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