Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Ablukası

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve değişik demokratik kitle örgütünün 1 Mayıs buluşması için adres gösterdiği Mecidiyeköy Meydanı ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Bölgede çok sayıda cadde sokak ulaşıma kapatıldı, TOMA'lar konuşlandırıldı.

Haber: Çağatan AKYOL/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve değişik demokratik kitle örgütünün 1 Mayıs buluşması için adres gösterdiği Mecidiyeköy Meydanı ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Bölgede çok sayıda cadde sokak ulaşıma kapatıldı, TOMA'lar konuşlandırıldı.

İstanbul Valiliği, dün yaptığı açıklamada Kadıköy İskele Meydanı ile Kartal Meydanı dışında kentte 1 Mayıs kutlamasına izin verilmediğini duyurmuş, bir dizi yasaklama kararını uygulamaya koymuştu. Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğunu ve bunun Anayasa Mahkemesi kararıyla da kesinleştiğini belirten bazı sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü ise Mecidiyeköy Meydanı'nda buluşma kararını açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi'nin de aralarında bulunduğu siyasi parti ve bazı sendikalar saat 11.00'de Mecidiyeköy'de buluşulacağını duyurdu. Polis de Taksim ve çevresinde alınan önlemlerin benzerini bu kez Mecidiyeköy'de aldı. Meydanı gören noktalara TOMA'lar konuşlandırıldı, bariyerler konuldu, olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valiliği de bölgedeki bazı yolları ulaşıma kapattı.

Valiliğin Şişli'de kapanan yollarla ilgili duyurusu şöyle:

"ŞİŞLİ İLÇESİ"

(KAPAMA SAATİ 05: 00 – PROGRAM BİTİMİ)

KAPANACAK YOLLAR

1. Büyükdere Caddesi (Esentepe girişi ile Halaskargazi caddesi arasında kalan kısım)

2. Merkez Caddesi

3. Halaskargazi Caddesi

4. 19 Mayıs Caddesi (Türk Kalp Vakfı Kavşak ile Büyükdere Caddesi Arasında Kalan Kısım)

5. Aytekin Kotil Caddesi (Cevahir İş Merkezi ile Büyükdere Caddesi Arasında Kalan Kısım)

6. Bahçeler Sokak

7. Garaj Sokak

8. Ortaklar Caddesi (Mecidiyeköy Meydan ile Bahçeler Sokak Arasında Kalan Kısım)

ALTERNATİF YOLLAR

1. Ortaklar Caddesi

2. Abidei Hürriyet Caddesi

3. Mevlüt Pehlivan Sokak

4. Vali Konağı Caddesi

5. Hakkı Yeten Caddesi

6. Dolapdere Caddesi

7. Darülaceze Caddesi

8. Hrant Dink Sokak

9. Ebe Kızı Sokak

10. İzzet Paşa Sokak

11. Rumeli Caddesi (Nişantaşı Kavşak ile Osman Bey Kavşak Arasında Kalan Kısım)"

Kaynak: ANKA
