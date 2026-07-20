UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) kapsamında 27 Haziran'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre; Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına Eğitim Bilişim Ağı kullanıcı bilgileriyle erişebilecek. Adayların yabancı dil yeterliliklerini belirlemek amacıyla düzenlenen sınav, İngilizce ve Almanca dillerinde yapıldı. Adaylara toplam 50 soru yöneltildi ve 110 dakika süre verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı