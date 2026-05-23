Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı'nın sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez 25 Nisan'da düzenlenen Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı'nın (TÜRKÇEDİL) sonuçları erişime açıldı. Sınav, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylere yönelik uygulanan sınav, 25 Nisan'da ilk kez gerçekleştirildi.
Türkçenin uluslararası ölçekte öğretimi ve belgelendirilmesine katkı sağlamak amacıyla "okuma, yazma, konuşma ve dinleme" becerilerini ayrı ayrı ölçen ve elektronik ortamda gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına "turkcedil.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.
Kaynak: AA / Şeyma Güven