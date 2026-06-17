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MEB, öğretmenlerin haziran dönemi seminerlerini çevrim içi düzenleyecek

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Milli Eğitim Bakanlığı, 29-30 Haziran'daki mesleki çalışma seminerinin ÖBA üzerinden çevrim içi düzenleneceğini duyurdu. Seminer, 'Bağımsızlık ve Aile' ile 'Dijital Çağ ve Aile' konularını kapsayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"nin çevrim içi düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.

Bu kapsamda 29-30 Haziran'daki mesleki çalışmalar için program hazırlayan Bakanlık, programın Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilmesine karar verildi.

Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşacak.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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