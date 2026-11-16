Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MEB'in Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası 46 aktif firmayla sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB'in öğretmenlere ve personeline indirim sunan 'Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası' yeni iş birlikleriyle sürüyor. Kampanyada bugüne kadar 92 firmayla iş birliği yapıldı, 46 firmanın fırsatları aktif; bazı indirimlerden 1'inci derece yakınlar da yararlanabiliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere ve Bakanlık personeline çeşitli sektörlerde indirim ve avantajlar sunmak amacıyla başlatılan 'Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası' yeni iş birlikleriyle devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası' ile resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilatındaki personele çeşitli sektörlerde indirim ve avantajlar sunuluyor. Öğretmenler tarafından ilgiyle karşılanarak sürekli hale getirilen ve 2026 yılı itibarıyla 3'üncü yılını dolduran kampanya kapsamında bugüne kadar 92 firma ile iş birliği yapılırken 46 firmanın kampanyası aktif olarak devam ediyor.

1'İNCİ DERECE YAKINLAR DA YARARLANABİLİYOR

2026 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belirlenen 'Hep Sen Varsın Diye' teması doğrultusunda, kasım ayına özel yeni iş birlikleriyle öğretmenlere sunulan indirim ve avantajların çeşitlendirilmesi, daha geniş kapsamlı fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması hedefleniyor. 'ÖğretmenİZ' platformunda yer alan aktif kampanyalar; sağlık ve sigorta, eğitim ve kültür, alışveriş, teknoloji ve iletişim ile seyahat, konaklama ve sosyal yaşam alanlarını kapsıyor. Hastane ve klinik hizmetlerinden dil eğitimine, giyimden dijital hizmetlere, ulaşımdan konaklamaya kadar pek çok alanda sunulan avantajlardan, bazı kampanyalarda öğretmenlerin 1'inci derece yakınları da yararlanabiliyor.

Kampanyalardan yararlanmak için kurum kimlik kartı veya görev yeri belgesinin ibraz edilmesi ya da ÖğretmenİZ platformu üzerinden kampanya kodu alınması gerekiyor. Her kampanyaya ilişkin indirim oranları, geçerlilik süreleri ve yararlanma koşulları platformda ayrıntılı olarak yer alıyor. Firmaların iş birliği başvuruları ile kampanya kapsamındaki güncel duyurular 'ogretmeniz.meb.gov.tr/sayfalar/kampanyalar' adresinden, ayrıca ÖğretmenİZ mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 479 sitede yayınlandı.
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...30

Maç biter bitmez taraftarlara seslendi!
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Karşı odadaki personeli makamında ağırlayıp onu da paylaştırdı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...17

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Grup Laçin'den kahreden haber! O isim hayatını kaybetti