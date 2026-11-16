MEB'in Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası 46 aktif firmayla sürüyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere ve Bakanlık personeline çeşitli sektörlerde indirim ve avantajlar sunmak amacıyla başlatılan 'Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası' yeni iş birlikleriyle devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası' ile resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilatındaki personele çeşitli sektörlerde indirim ve avantajlar sunuluyor. Öğretmenler tarafından ilgiyle karşılanarak sürekli hale getirilen ve 2026 yılı itibarıyla 3'üncü yılını dolduran kampanya kapsamında bugüne kadar 92 firma ile iş birliği yapılırken 46 firmanın kampanyası aktif olarak devam ediyor.

1'İNCİ DERECE YAKINLAR DA YARARLANABİLİYOR

2026 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belirlenen 'Hep Sen Varsın Diye' teması doğrultusunda, kasım ayına özel yeni iş birlikleriyle öğretmenlere sunulan indirim ve avantajların çeşitlendirilmesi, daha geniş kapsamlı fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması hedefleniyor. 'ÖğretmenİZ' platformunda yer alan aktif kampanyalar; sağlık ve sigorta, eğitim ve kültür, alışveriş, teknoloji ve iletişim ile seyahat, konaklama ve sosyal yaşam alanlarını kapsıyor. Hastane ve klinik hizmetlerinden dil eğitimine, giyimden dijital hizmetlere, ulaşımdan konaklamaya kadar pek çok alanda sunulan avantajlardan, bazı kampanyalarda öğretmenlerin 1'inci derece yakınları da yararlanabiliyor.

Kampanyalardan yararlanmak için kurum kimlik kartı veya görev yeri belgesinin ibraz edilmesi ya da ÖğretmenİZ platformu üzerinden kampanya kodu alınması gerekiyor. Her kampanyaya ilişkin indirim oranları, geçerlilik süreleri ve yararlanma koşulları platformda ayrıntılı olarak yer alıyor. Firmaların iş birliği başvuruları ile kampanya kapsamındaki güncel duyurular 'ogretmeniz.meb.gov.tr/sayfalar/kampanyalar' adresinden, ayrıca ÖğretmenİZ mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı