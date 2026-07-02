MEB, eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı.

MEB'e bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre, müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları bugün duyurulacak.

3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başvuruları alınacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, 16-23 Temmuz'da "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilecek. "Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı" ise 25 Temmuz'da yapılacak.

Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihlerinde alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak ve Bakanlıkça 12 Ağustos'ta görevlendirme sonuçları duyurulacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.