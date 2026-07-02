Haberler

MEB, eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimini yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Başvurular 3-7 Temmuz'da alınacak, sonuçlar 12 Ağustos'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı.

MEB'e bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre, müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları bugün duyurulacak.

3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başvuruları alınacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, 16-23 Temmuz'da "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilecek. "Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı" ise 25 Temmuz'da yapılacak.

Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihlerinde alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak ve Bakanlıkça 12 Ağustos'ta görevlendirme sonuçları duyurulacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var

NATO Zirvesi'nin ardından Meclis'e geliyor! PKK'ya bu isim verildi
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya

Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi