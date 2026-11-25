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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yapay zekanın eğitim süreçlerinde etkili ve güvenli biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalarıyla 2026 Gartner Eye on Innovation Awards for Education'da K12 kategorisinin kazananı oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte iş ve teknoloji alanındaki araştırma, analiz ve danışmanlık çalışmalarıyla öne çıkan Gartner tarafından düzenlenen Eye on Innovation Awards, teknolojinin yenilikçi kullanımını kurumsal etki ve uygulama sonuçları üzerinden değerlendiriyor.

Gartner Eye on Innovation Awards kapsamında eğitim alanındaki başvurular arasından finalistler Gartner analistlerinin değerlendirmesiyle belirleniyor. Finalist çalışmalar, daha sonra farklı ülkelerden eğitim liderlerinin yer aldığı jüri tarafından Gartner'ın değerlendirme çerçevesi doğrultusunda inceleniyor.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün "From AI Literacy to Classroom Practice: A National Capacity-Building Model for Teachers" başlığıyla yaptığı başvuru, 2026 değerlendirmesinde K12 kategorisinin küresel ölçekte kazananı ilan edildi.

Başvuruda, Bakanlığın yapay zeka alanında yürüttüğü çalışmalar, öğretmenlerin mesleki gelişimi, uygulamalı eğitimler, sınıf içi kullanım, etik ilkeler ve kurumsal yönetişim boyutlarını bir araya getiren ulusal bir kapasite geliştirme modeli olarak ele alındı.

Yenilikçi Sınıflar çalışması finalistler arasında

Bu kapsamda öğretmenlere yönelik çevrim içi eğitimler, uygulamalı çalışmalar, eğitici eğitimleri, webinarlar ve mesleki gelişim faaliyetleriyle desteklendi. "Yapay Zeka Çağında Eğitim ve Yenilik" eğitiminde 957 binin üzerinde katılım gerçekleşirken, yapay zeka alanında hazırlanan ve ÖBA'da sunulan çevrim içi eğitimlerden 332 binden fazla öğretmen yararlandı.

Bakanlığın yaklaşımında yapay zekanın eğitim ortamlarında yaygınlaşması kadar, güvenli ve etik kullanımının kurumsal olarak güvence altına alınması da öncelikli alanlardan biri olarak ele alındı.

Bu doğrultuda Bakanlık bünyesindeki kurumsal yapılanma güçlendirilirken Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı hayata geçirildi, yapay zeka etiğine ilişkin yönetişim mekanizmaları oluşturuldu ve çalışmalar 81 il düzeyine taşındı.

Okulların yüzde 73'ünde yapay zeka etiği konusunda görev yapan ekipler oluşturulurken Yapay Zeka Uygulamaları Etik Beyan Sistemi (YAZEK) kapsamında alınan 15 binden fazla etik beyan, eğitim ortamlarında yapay zeka kullanımına ilişkin ihtiyaçların izlenmesine ve rehberlik çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağladı.

Bakanlığın aynı ödül programına sunduğu Yenilikçi Sınıflar çalışması da 2026 yılı finalistleri arasında yer aldı.

Kaynak: AA