MEB: 25 Yılda Eğitimde Büyük Dönüşüm

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'de, eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yeniliklerin hayata geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi.

2002'de 7 milyar 460 milyon 991 bin lira olan Bakanlık bütçesinin 2026'da 1 trilyon 943 milyar 965 milyon 746 bin lira olduğu bildirilen açıklamada, "Eğitimin fiziki altyapısı çağın donanımlarıyla inşa edilen yeni kurumlarla güçlendirildi. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul ve kurum sayısı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 74 bin 759 okul ve kuruma ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 540 bin 433 öğretmenin görev yaptığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında bu sayının 1 milyon 216 bin 379'a yükseldiği belirtilerek, "836 bin 551 öğretmen alımıyla mevcut öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i 2003-2026 arasında atandı." ifadesi kullanıldı.

Daha fazla derslik, daha nitelikli ve konforlu eğitim ortamlarına kapı aralandığı dile getirilen açıklamada, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 367 bin 145 olan derslik sayısının 2025-2026 eğitim öğretim yılında 762 bin 434'e yükseldiği bilgisi verildi.

Bilginin fırsat eşitliği ve adalet düsturuyla milyonlarca çocuğun zihnine ücretsiz ulaştığı vurgulanan açıklamada, 2003-2025 yılları arasında dağıtılan ücretsiz ders kitabı sayısının 4 milyar 306 milyon 67 bin 415'e ulaştığının altı çizildi.

FATİH projesi kapsamında teknoloji ve çeşitli dijital imkanların, eğitimin ayrılmaz parçası haline geldiğine işaret edilen açıklamada, 25 yıllık süreçte sınıflara internet alt yapısıyla 668 bin 441 etkileşimli tahta kurulduğu bildirildi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 14, lisede 11 oldu

Açıklamada, 2002'de okul öncesinde yüzde 11,7 olan net okullaşma oranının, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 82,53'e yükseldiği, ilköğretimde yüzde 90,98 olan net okullaşma oranının ise yüzde 95,69 olduğu belirtildi.

En üst sınırlara varan okullaşma oranıyla müreffeh bir toplumun zemini için çalışıldığı ifade edilen açıklamada, "Ortaöğretimde yüzde 50,57 olan net okullaşma oranı yüzde 82,85'e yükseldi. Yükseköğretimde ise yüzde 14,65 olan net okullaşma oranı 2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 46,34 olarak gerçekleşti." bilgisi verildi.

Daha güçlü bir öğretmen-öğrenci etkileşimi için mesafe kat edildiği vurgulanan açıklamada, "2002-2003 eğitim öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18'di. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokulda 17, ortaokulda 14, ortaöğretimde ise 11 oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayat boyu öğrenmenin kapılarının daha fazla vatandaşa açıldığına işaret edilerek, 2001'de 922 olan halk eğitimi merkezi sayısının 2026'da 1001'e, 2002'de 11 ilde 12 olan Olgunlaşma Enstitüsü sayısının 2026 itibarıyla 29 ilde 30'a yükseldiği bildirildi.

"Mesleki eğitim cazibe merkezi oldu"

Hayat boyu öğrenme kapsamında 321 olan kurs programı sayısının da bu yıl itibarıyla 61 alanda 2 bin 407'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FATİH, e-Sınav, MEBBYS, EBA, ÖBA, OVA, HEMBA, DİLİM, VELİVİZYON, OGM MATERYAL, MEBİ gibi dijital platformlar kuruldu. Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Milli Eğitim Akademisi hayata geçirildi. Katsayı adaletsizliğinin sonlandırılmasıyla İmam Hatip Ortaokulları açıldı, mesleki eğitim cazibe merkezi oldu. Türk Ulusal Zeka Ölçeği, Yapay Zeka Politika Belgesi Eylem Planı ve Mesleğe Yöneltme Testleri hazırlandı. PISA ve TIMSS'de Türkiye'nin başarı grafiği yükseldi. Yaşayan diller ve lehçeler seçmeli ders oldu. Hastanede ve evde eğitim hizmetlerine başlandı. Yetenekleri erken keşfe yönelik spor ve müzik okulları açıldı. MEBİM 7 gün 24 saat hizmetiyle eğitimin kapılarını açık tuttu."

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi'nin (MEB AKUB) de 10 bin üyesiyle sahada görev aldığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"2026-2028 Politika Belgesi ve Eylem Planı, Eğitim Diplomasisi Forumları Akıllı ve Güvenli Öğrenci Taşıma Ekosistemi, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bilgi Ağı, Oyun Politika Belgesi, Okul Güvenliği Vizyon Çalışması, okul öncesi eğitimde dijital içerikler, aile eğitim ve katılımının güçlendirilmesi, Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları, Türkiye iş piyasasına hazırlık için eğitim, Sürdürülebilir Eğitim ve İklim Liderliği, ikiz dönüşümün desteklenmesi, gastronomi liselerinin yaygınlaştırılması, birleştirilmiş sınıflarda kapsayıcı ve nitelikli eğitim için öğretmen gelişimi, istihdamla güçlü bağ kuran mesleki eğitim modelleri, kütüphane ve yenilikçi öğrenme ortamlarının yaygınlaştırılması, yurtdışı atölyeleri, Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası, Milli İfade ve Resim Arşiv Sistemi, güvenli eğitim iletişimi, eğitimde AR-GE, proje ekosistemi ve gelecek vizyonu, Maarifname, önleyici hukuk hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi proje ve faaliyetlerin altyapı çalışmalarına başlandı."

Kaynak: AA