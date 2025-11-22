Haberler

MEB'den YKS Hazırlığına Yönelik Yeni Modül: Hedef Temelli Destek Eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için kişiselleştirilmiş öğrenme imkanı sunan 'hedef temelli destek eğitimi' modülünü MEBİ platformuna ekledi. Modül, öğrencilere dijital ödev gönderimi ve deneme sınavı oluşturma gibi imkanlar sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan "hedef temelli destek eğitimi" modülünün, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'na (MEBİ) eklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulan modül, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme, öğretmen ve yöneticilere ise öğrencileri yönlendirme noktasında dijital araçlar sunacak.

Modül sayesinde dersin öğretmenleri, öğrencilerine sistem üzerinden kolayca ödev gönderebilecek.

Öğretmenler, bu süreçte soru bankalarındaki sorulardan, tarama testlerinden ve MEBİ havuzunda yer alan bütün sorulardan yararlanarak testler oluşturabilecek.

Oluşturulan testler, dijital olarak veya çıktı alınarak öğrencilere uygulanabilecek.

Öğrenciler gönderilen bu ödevlere, ana sayfalarına gelen bildirime tıklayarak veya sol menüde yer alan "hedef temelli destek eğitimi" modülüne giriş yaparak ulaşabilecek.

Öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde hedeflerine odaklanmaları artırılacak

Ayrıca modül, deneme sınavı oluşturma imkanı da sunuyor. Denemeler, okul yöneticileri tarafından açılacak ve öğretmenlerin sistemdeki kapsamlı soru havuzundan yararlanarak, deneme sorularını hazırlamaları sağlanacak.

Bu yaklaşımla öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde hedeflerine odaklanmaları artırılacak, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki verimlilik yükselecek ve dijital eğitim araçlarının aktif kullanımıyla öğrenci başarısında olumlu gelişmeler sağlanacak.

Bu kapsamda yürütülen dijital faaliyetler sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerin MEBİ platformunu daha etkin kullanması da hedefleniyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 12. sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık süreçlerini daha planlı, izlenebilir ve etkili bir şekilde yürütmelerini amaçlayan bu modül ile öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına hızlı ve doğru biçimde yanıt verilirken, öğretmen ve okul yöneticilerine de öğrenme süreçlerini bütüncül olarak takip edebilecekleri güçlü bir dijital altyapı sunuluyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.